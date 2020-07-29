Нефтяные пятна с Невы очистили в Санкт-Петербурге

29 Июль 2020 2020-07-29T16:27:29+03:00

В Петербурге избавились от потока нефтяных пятен на Неве после дождей Фото: СОЦСЕТИ

Река покрылась пленкой и виноваты в этом могут быть дожди

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В Санкт-Петербурге местные жители утром в среду, 29 июля 2020 года, заметили на Неве нефтяные пятна и обратились в экологические службы с этой проблемой. Специалисты выехали на место и занялись устранением разливов.

- Выяснилось, что вода загрязнилась от моста Александра Невского до Большеохтинского моста, на Свердловской набережной в створе улицы Ватутина и в районе проспекта Обуховской обороны, - пишут «Невские новости».

Аварийная служба ГУП «Пиларн» обработала пленку активной пеной и нефтеразливы ликвидировали.

Отмечается, что такое сильное загрязнение воды в Неве могло произойти после дождя. По словам специалистов, после непогоды от горожан поступает огромное количество обращений по поводу загрязнений.

- Это свидетельствует о возможном попадании смывов с прилегающих территорий непосредственно в реку, — отмечают в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU