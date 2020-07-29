Приморский проспект встал в «мертвую» пробку из-за тройного ДТП 29 июля

29 Июль 2020 2020-07-29T16:38:55+03:00

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Серьезное тройное ДТП стало причиной огромной и почти «мертвой» пробки на Приморском шоссе. Днем 29 июля напротив ЦПКиО столкнулись «Рено», «Киа» и «Ниссан». Разбитые машины почти полностью перегородили проезжую часть, из-за чего затор растянулся на три километра.

- Полностью перекрыли движение на Приморском проспекте, рядом с ЦПКиО, в сторону центра. «Ниссан» в хлам, «Киа» - тоже. Вроде без жертв, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла около трех часов дня. По состоянию на 16:30 затор был сильным не только на Приморском шоссе, но и на улице Савушкина, с которой также есть съезд на набережную.

Дородную ситуацию осложняет сильный дождь, начавшийся в городе. На месте аварии работают экипажи ГИБДД. Официальной информации от полиции пока не поступало.

ОБНОВЛЕНО:

По последним данным, разбитые машины оттащили в сторону и стоящие в пробке автомобили постепенно начали проезжать.

Тройное ДТП перекрыло Приморский проспект в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU