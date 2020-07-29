2020-07-29T17:05:14+03:00
Общество

В Эрмитаже с августа удвоят число сеансов для посетителей

С августа пускать в музей будут каждые полчаса [видео]
Петр КИБЕР
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Эрмитаж будет пускать посетителей вдвое чаще.Эрмитаж будет пускать посетителей вдвое чаще.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 1 августа в главный музей Санкт-Петербурга будут пускать вдвое чаще. Об этом заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, записавший видеообращение. Оно размещено в соцсетях музея.

- Мы посчитали количество посетителей и решили, что можем увеличить количество сеансов с 1 августа вдвое. Людей будем пускать каждые полчаса. Мы посчитали деньги и поняли что можем с 1 августа пускать детей до 7 лет бесплатно - на это мы заработали, - рассказал директор Эрмитажа.

Также Михаил Пиотровский объявил, что со следующей недели в музее начнут работать магазины и кафе в зданиях Эрмитажа. Открывается и бриллиантовая кладовая, а вместе с ней и маршрут №1 вместе с иорданской лестницей.

Бессменный директор Государственного Эрмитажа отметил, что сам музей остается «оазисом» исполнения правил Роспоребнадзора, но надеется на отмену требования ношения перчаток. Маски, увы, останутся.

Обращение директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.Видео: vk.com/hermitage_museum

ИСТОЧНИК KP.RU

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