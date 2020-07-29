2020-07-29T17:15:41+03:00
Общество

В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление региона с днем рождения

1 августа область будет отмечать свое 93-летие
Петр КИБЕР
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В Ленобласти объявлен конкурс на лучшее поздравление региона с днем рождения.В Ленобласти объявлен конкурс на лучшее поздравление региона с днем рождения.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Ленинградской области запустили конкурс на лучшее поздравление региона с днем рождения. Поздравить свой родной край может любой житель области. Свое послание надо опубликовать ВКонтакте, поставив под ним хэштег #МоядушаЛенобласть - так называется конкурс.

- Формат поздравления может быть любым: стихи, фото или видеопоздравление или даже признание в любви ограничений нет. Главное, оно должно быть оригинальным, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Для участия в конкурсе надо быть подписчиком группы «Ленинградская область» ВКонтакте. Сделать репост объявления о конкурсе на своей странице и написать, собственно, поздравление.

Срок участия - до 31 августа. Победителей конкурса «Моя Душа Ленобласть» ждут замечательные призы. Но главное, что в адрес региона будут сказаны добрые и искренние слова.

Напомним, что свой 93-й день рождения Ленинградская область отметит 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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