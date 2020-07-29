Смольный увеличит число коек для больных с COVID-19

29 Июль 2020 2020-07-29T19:56:30+03:00

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Власти Санкт-Петербурга продолжают подготовку к второй возможной волне коронавируса и сезонному росту заболеваний пневмониями и ОРВИ. Поэтому, несмотря на снижения числа пациентов, в городе будут развернуты новые коечные места для больных с COVID-19.

- В связи с улучшением эпидемической ситуации нагрузка на стационары снижается. Временные госпитали приостановили прием пациентов, их коечный фонд переведен в резерв. Но риски возвращения коронавируса остаются, особенно в осенне-зимний период, - заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам главы города, в пик пандемии в Северной столице было развернуто 11 907 коек. Сейчас их осталось 9721, при этом 68% - свободны.

Тем не менее подготовка к возможному росту инфекционных заболеваний зимой продолжается. Так, к декабрю будет построен новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 302 койки. Еще 300 коек оборудуют в Николаевской больнице Петергофа, а 165 - Больнице Святителя Луки.

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ИСТОЧНИК KP.RU