2020-07-29T18:46:35+03:00
Общество

Дополнительные «Ласточки» пустят из Петербурга ради фестиваля Ruskeala Symphony

15 августа одна электричка отправится в Рускеалу утром а вторая уедет обратно вечером
Петр КИБЕР
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15 августа из Петербурга в Рускеалу и обратно пустят дополнительные "Ласточки".15 августа из Петербурга в Рускеалу и обратно пустят дополнительные "Ласточки".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Две дополнительные «Ласточки» свяжут Санкт-Петербург и горный парк «Рускеала» 15 августа. Поезда запустят для гостей традиционного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, который пройдет уже четвертый раз. И хоть программа мероприятия сокращена из-за санитарных мер, пять концертов зрители все же увидят.

- «Ласточка» № 829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 05:50 и прибудет в Горный парк «Рускеала» в 10:40. В обратном направлении поезд № 830 отправится 23:30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 04:25 следующих суток. В пути поезд сделает остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Элисенваара, Сортавала, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Кроме дополнительной электрички, в Рускеалу ходит и регулярная «Ласточка» № 827/828 Санкт-Петербург - Сортавала. Она, к слову, состыкована по расписанию с «Рускеальским экспрессом». Ретро-поезд курсирует от Сортавалы до Рускеалы по субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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