300 нелегальных граффити на фасадах домов нашли в центре Санкт-Петербурга

29 Июль 2020 2020-07-29T21:06:05+03:00

Почти 300 нелегальных рисунков нашли на фасадах домов в Центральном районе. Фото: ГАТИ Санкт-Петербурга

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга нашла почти 300 нелегальных граффити на фасадах разнообразных домов Центральном районе Санкт-Петербурга. При мониторинге стен зданий специалисты особое внимание уделяют нецензурщине и рекламе наркотиков.

К граффити на Лиговском привыкли даже туристы. Фото: ГАТИ Санкт-Петербурга

- На сегодняшний день инспекторы проверили 772 объекта и выявили 291 нарушение. Среди них есть: территория сада Сан-Галли; Лиговский пр., д. 48, лит. А; Щербаков пер., д. 7, лит. А; 8-я Советская ул., д. 37-39, лит. А; Лиговский пр., д. 105, лит. А; Лиговский пр., д. 29, лит. А; ул. Восстания, д. 11, лит. Б; ул. Восстания, д. 11, лит. В; пер. Ульяны Громовой, д. 3, лит. Б, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

По итогам рейдов инспекторы возбудили дела об административных правонарушениях. Информацию о грязных фасадах передадут в компетентные органы. Владельцам нежилых зданий, которые на закрасили или не помыли фасады с рисунками, грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU