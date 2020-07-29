«Зенит» назвал время начала матчей за Суперкубок и в первом туре РПЛ
«Зенит» назвал официальное время начала матчей с «Локомотивом» за Суперкубок и с «Ротором» в первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги. В итоге отпуск у сине-бело-голубых получится чересчур коротким.
- Игра «Зенит» - «Локомотив» начнется 7 августа в 19:00 на «ВЭБ Арене» в Москве. Гостевой матч «Ротор» - «Зенит» стартует 11 августа в 18:00, - передает пресс-служба клуба в соцсетях.
У главного тренера Сергея Семака нет претензий насчет такого скорого начала нового сезона. По мнению наставника, 15 мая – идеальное время для завершения выступлений в турнирах, однако в этот раз коронавирус внес свои правки в футбол.
- У нас первая группа футболистов выходит с выходных 30 июля, а вторая – 31-го. И с 1-го числа после обследования начинаем и готовимся. Задачи на следующий сезон? Отталкиваемся всегда от игроков, - цитируют Семака в «Зените».
ИСТОЧНИК KP.RU