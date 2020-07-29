В СКА назвали фейком сообщение о коронавирусе в команде

29 Июль 2020 2020-07-29T22:11:50+03:00

В СКА опровергли информацию о коронавирусе в команде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее канадский журналист Рик Даливаль заявил, что у нападающего Василия Подколзина неоднозначный тест на COVID-19

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Пресс-служба СКА поспешила назвать фейком сообщение о том, что в команде появился коронавирус. Напомним, до сегодняшнего дня хоккеисты готовились к новому сезону на базе в Новогорске, а затем вернулись в Санкт-Петербург. Слухи о наличии инфекции у одного из спортсменов распустил канадский журналист Рик Даливаль у себя в Twitter. К сожалению, некоторые болельщики успели ему поверить.

Обо всем стало известно в соцсетях. Фото: twitter.com/DhaliwalSports /hcSKA

- Мой источник в России сообщает, что команда Василия Подколзина (нападающего СКА) на некоторое время закрыла тренировочные сборы из-за опасений по поводу COVID-19. При этом Подколзин здоров и не прошел положительную проверку на вирус, - пишет канадский журналист.

Все сказанное тут же опровергли лично в СКА.

- Сообщение канадского журналиста Рика Даливаля - фейк. Желаем всем здоровья и добра, - пишет пресс-служба хоккейной команды в своем Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU