В СКА назвали фейком сообщение о коронавирусе в команде
Пресс-служба СКА поспешила назвать фейком сообщение о том, что в команде появился коронавирус. Напомним, до сегодняшнего дня хоккеисты готовились к новому сезону на базе в Новогорске, а затем вернулись в Санкт-Петербург. Слухи о наличии инфекции у одного из спортсменов распустил канадский журналист Рик Даливаль у себя в Twitter. К сожалению, некоторые болельщики успели ему поверить.
Обо всем стало известно в соцсетях. Фото: twitter.com/DhaliwalSports /hcSKA
- Мой источник в России сообщает, что команда Василия Подколзина (нападающего СКА) на некоторое время закрыла тренировочные сборы из-за опасений по поводу COVID-19. При этом Подколзин здоров и не прошел положительную проверку на вирус, - пишет канадский журналист.
Все сказанное тут же опровергли лично в СКА.
- Сообщение канадского журналиста Рика Даливаля - фейк. Желаем всем здоровья и добра, - пишет пресс-служба хоккейной команды в своем Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU