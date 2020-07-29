2020-07-29T22:29:14+03:00
Происшествия

Годовалый ребенок погиб в лобовом ДТП «Митсубиси» и «Мерседеса» под Выборгом

Годовалый ребенок погиб в лобовом ДТП «Митсубиси» и «Мерседеса» под Выборгом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Маленький ребенок погиб в жуткой аварии в Ленобласти.Маленький ребенок погиб в жуткой аварии в Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Страшное лобовое ДТП с участием «Мерседеса» и «Митсубиси» под Выборгом закончилось смертью маленького ребенка, который сидел во второй иномарке. Все произошло около 19:28 на 47-м километре автодороги «Молодежное – Верхне-Черкасово». Малышу недавно исполнился 1 год и 9 месяцев. В обстоятельствах жуткой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

- Произошло столкновение двух автомобилей, «Митсубиси Лансер» и «Мерседес Вито», двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП ребенок, находившийся в детском кресле в первой иномарке, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете скорой помощи, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также в аварии пострадал водитель «Митсубиси» и его два пассажира. Они живы. Всех госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» оштрафовали на 150 тысяч рублей по итогам финала Кубка России
Петербурженка подралась с чужим ребенком на детской площадке в Невском районе
Петербуржец нашел «рок-квартал» с рисунками Цоя, Летова и Горшка в поселке под Гатчиной
Годовалый ребенок погиб в лобовом ДТП «Митсубиси» и «Мерседеса» под Выборгом
В СКА назвали фейком сообщение о коронавирусе в команде
«Зенит» назвал время начала матчей за Суперкубок и в первом туре РПЛ
300 нелегальных граффити на фасадах домов нашли в центре Санкт-Петербурга
Названы самые «затонувшие» районы Санкт-Петербурга из-за ливня 29 июля
На станции «Купчинская» расчистили пути после аварии двух поездов
Петербуржцам устроят усиленную иммунизацию перед осенним приходом ОРВИ
Дополнительные «Ласточки» пустят из Петербурга ради фестиваля Ruskeala Symphony
Смольный увеличит число коек для больных с COVID-19
Дешевые билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву будут доступны до конца лета
Присяжные признали виновным в организации заказного убийства бывшего начальника стройки «Крестов»
В Ленинградской области стартовал конкурс на лучшее поздравление региона с днем рождения
В Эрмитаже с августа удвоят число сеансов для посетителей
Из-за Курбан-байрама у метро «Горьковская» перекроют движение
Приморский проспект встал в «мертвую» пробку из-за тройного ДТП 29 июля
Нефтяные пятна с Невы очистили в Санкт-Петербурге
Легальные места для граффити появятся в Санкт-Петербурге
Воришки обчистили контейнер для гуманитарной помощи малоимущим в Мурино
Продажи новых машин в Санкт-Петербурге рухнули на 27%
За смерть завотделением от коронавируса 31-ю больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей
Фонтан на центральной усадьбе в Шушарах восстановили
Петербуржцы заметили «парящий» небоскреб «Лахта-Центра»
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге и Ленобласти 29 июля
Повышенная готовность объявлена из-за ливня 29 июля в Санкт-Петербурге
Улицу затопило из «фонтана» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге