Годовалый ребенок погиб в лобовом ДТП «Митсубиси» и «Мерседеса» под Выборгом

29 Июль 2020 2020-07-29T22:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное лобовое ДТП с участием «Мерседеса» и «Митсубиси» под Выборгом закончилось смертью маленького ребенка, который сидел во второй иномарке. Все произошло около 19:28 на 47-м километре автодороги «Молодежное – Верхне-Черкасово». Малышу недавно исполнился 1 год и 9 месяцев. В обстоятельствах жуткой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

- Произошло столкновение двух автомобилей, «Митсубиси Лансер» и «Мерседес Вито», двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП ребенок, находившийся в детском кресле в первой иномарке, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете скорой помощи, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также в аварии пострадал водитель «Митсубиси» и его два пассажира. Они живы. Всех госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU