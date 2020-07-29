2020-07-29T23:14:37+03:00
Общество

Петербуржец нашел «рок-квартал» с рисунками Цоя, Летова и Горшка в поселке под Гатчиной

Прохожему бросился в глаза необычный пискель-арт на панельных домах [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржец сфотографировал необычный "рок-квартал" с изображениями знаменитых музыкантов в поселке в Ленобласти. Фото: instagram.com/goodwin45Петербуржец сфотографировал необычный "рок-квартал" с изображениями знаменитых музыкантов в поселке в Ленобласти. Фото: instagram.com/goodwin45
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Житель Санкт-Петербурга Григорий Гуринский случайно наткнулся на «рок-квартал» в поселке Елизаветино, что находится в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина увидел множество изображений известных музыкантов, расположенных на фасаде панельных домов. Неизвестный художник аккуратно выложил рисунки из маленьких разноцветных плиток.

Кто-то в районе явно любит рок. Фото: instagram.com/goodwin45

Кто-то в районе явно любит рок. Фото: instagram.com/goodwin45

- Как всегда все вышло случайно, я и названия поселка точно не знаю – вроде это Жилпоселок под Елизаветино в Гатчинском районе. С дороги бросились в глаза Горшок и Сид Вишес с Хетфилдом. Пришлось остановиться и обойти кругом несколько многоэтажек. Очень круто. Какой-то пиксель-стрит-арт-брют. Квадратикам панелек найдено применение! – написал очевидец в своем Instagram.

Художнику по вкусу и зарубежные исполнители. Фото: instagram.com/goodwin45

Художнику по вкусу и зарубежные исполнители. Фото: instagram.com/goodwin45

Судя по фотографиям, поселок украшают изображения Егора Летова из «Гражданской Обороны», Виктора Цоя из «Кино», Михаила Горшка Горшенева из «Короля и Шута», Джима Моррисона из The Doors, Курта Кобейна из «Нирваны», Сида Вишеза из Sex Pistols и многие другие. На домах даже есть рисунки с героями советских фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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