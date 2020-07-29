Петербуржец нашел «рок-квартал» с рисунками Цоя, Летова и Горшка в поселке под Гатчиной
Житель Санкт-Петербурга Григорий Гуринский случайно наткнулся на «рок-квартал» в поселке Елизаветино, что находится в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина увидел множество изображений известных музыкантов, расположенных на фасаде панельных домов. Неизвестный художник аккуратно выложил рисунки из маленьких разноцветных плиток.
Кто-то в районе явно любит рок. Фото: instagram.com/goodwin45
- Как всегда все вышло случайно, я и названия поселка точно не знаю – вроде это Жилпоселок под Елизаветино в Гатчинском районе. С дороги бросились в глаза Горшок и Сид Вишес с Хетфилдом. Пришлось остановиться и обойти кругом несколько многоэтажек. Очень круто. Какой-то пиксель-стрит-арт-брют. Квадратикам панелек найдено применение! – написал очевидец в своем Instagram.
Художнику по вкусу и зарубежные исполнители. Фото: instagram.com/goodwin45
Судя по фотографиям, поселок украшают изображения Егора Летова из «Гражданской Обороны», Виктора Цоя из «Кино», Михаила Горшка Горшенева из «Короля и Шута», Джима Моррисона из The Doors, Курта Кобейна из «Нирваны», Сида Вишеза из Sex Pistols и многие другие. На домах даже есть рисунки с героями советских фильмов.
ИСТОЧНИК KP.RU