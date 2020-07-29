2020-07-29T23:47:13+03:00
Происшествия

Петербурженка подралась с чужим ребенком на детской площадке в Невском районе

В соцсетях не могут понять, в чем весь сыр-бор [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Женщина подралась с девочкой на детской площадке в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/veselyposelokЖенщина подралась с девочкой на детской площадке в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/veselyposelok
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В сообществе «Веселый поселок» во «Вконтакте» опубликовали совсем не забавное видео – по словам автора записи, 26 июля в 18:00 на детской площадке, находящейся на улице Подвойского, неизвестная женщина избила чужого ребенка. Как пишет свидетель происшествия, эту даму раньше не видели во дворе.

- С ней был ребенок лет 2-3. Эта «женщина» стала ругать маленького мальчика, что он указывал на рисунок ее футболки и тыкал пальцем. Девочка, знающая этого мальчишку, шепотом объяснила ему, что не пальцем, а ладонью показывают на людей. Тут эту «тетку» и взорвало. Выглядит абсурдно, но, к сожалению, так и было, - заверяет автор видео.

На записи не видно начала конфликта. Однако в кадр попало то, как женщина отбирает у девочки какой-то рюкзак и толкает ее на землю. Ребенок тоже не из робкого десятка и пытается дать сдачи. Никто из прохожих не вмешивается.

- Ты на кого руку подняла, мразь?! Ты с кем разговариваешь, дрянь?! – кричала женщина на девочку.

Местные жители разделились во мнениях о «конфликте поколений». Кто-то считает, что девочка сама напросилась, поскольку она катается на самокате по маленькой горке, предназначенной для малышей. Другие уверены, что поднимать руку на чужого ребенка недопустимо. Тем временем, автор видео просит отозваться тех, кто узнал женщину.

Драка женщины и ребенка произошла на детской площадке в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/veselyposelok

ИСТОЧНИК KP.RU

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