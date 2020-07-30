Горе-рабочие положили асфальт на тротуарную плитку возле станции «Проспект Большевиков»

30 Июль 2020 2020-07-30T02:05:50+03:00

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Петербуржцы засмеяли в соцсетях горе-дорожников, которые положили асфальт поверх тротуарной плитки у станции метро «Проспект Большевиков». Таким оригинальным, но сомнительным способом рабочие решили заделать множество ям, на которые жаловались местные жители. Асфальтирование плитки насмешило и возмутило горожан одновременно.

- Это такое безобразие! Я уже вообще ничего не понимаю! Как такое возможно?! Стыдно! Питер катится в такую пропасть! – пишет одна из подписчиц сообщества «Веселый поселок», посвященного Невскому району.

Необычный ямочный ремонт насмешил горожан. Фото: vk.com/veselyposelok

На месте побывал и общественный деятель и борец с незаконной торговлей Александр Виноградов.

- Как вы думаете, сколько нужно машин, чтобы сделать этот ямочный ремонт? Два КАМАЗа и трактор. Приехали, два ковша кинули. Заделали какие-то ямки. Там этих ям полно у всего метро «Большевиков», - рассказывает Виноградов в своем видео с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU