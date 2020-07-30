2020-07-30T07:44:10+03:00
Общество

Погода на 30 июля в Санкт-Петербурге: Грозы и ливни продолжатся

Зарядившие в начале недели дожди никак не уйдут из города
Лилия КОЗЛОВА
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Дожди снова придут в Петербург 30 июляДожди снова придут в Петербург 30 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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С самого начала недели в Санкт-Петербурге все идут и идут дожди. И четверг, 30 июля 2020 года, станет не исключением. Так, погода в городе ожидается облачной, а осадки разойдутся только во второй половине дня. Правда, постоянные ливни все же выгнали жару из Северной столицы, поэтому и температура воздуха сегодня не поднимется даже 20 градусов.

- 30 июля облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами. Во второй половине дня местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью в Петербурге было около 13-15 градусов, днем потеплеет не сильно, всего до 18-20 градусов выше нуля.

Дожди и невысокая температура продержатся в городе до конца текущей недели, которая станет началом для августа. В первый день нового месяца в Петербурге будет всего 17-19 градусов и пасмурно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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