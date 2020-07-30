2020-07-30T08:12:59+03:00
Происшествия

Очередная «Газель» застряла под Мостом глупости в Санкт-Петербурге

На счету «коварной» переправы уже 184 машины [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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184 Газель застряла под Мостом глупости в Петербурге184 Газель застряла под Мостом глупости в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Мост глупости в Санкт-Петербурге потому так и называется, что несмотря на предупреждающие знаки, огромный баннер, указывающий на небольшую высоту под мостом, каждый раз находится водитель грузовичка, который все же пытается проехать. Так, в среду, 29 июля 2020 года, появилась очередная жертва. Это уже 184-й автомобиль, который застрял под мостом.

- Мы ждали и он приехал! И самое главное попал на фото. Встречайте. 184-й, - появилась запись в Twitter того самого моста.

На этот раз «Газелька» помялась не сильно. Водитель начал въезжать под мост, но грузовая кабина не смогла пролезть под низкой переправой. Кабина застряла и немного накренилась. Однако водитель не стал сдаваться. Аккуратно и медленно, с некоторыми поломками, он все же смог «проползли» под мостом.

Мост глупости в Петербурге - железнодорожный мост на Софийской улице. Из-за того, что он очень низкий, далеко не все машины могут под ним проехать. Но многие пытаются из-за чего возникают ДТП.

184-я "Газель" застряла под Мостом глупости в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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