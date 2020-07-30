Взрывы и дым напугали жителей дома на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге

30 Июль 2020 2020-07-30T08:26:20+03:00

Машина сгорела во дворе жилого дома в Петербурге в ночь на 30 июля Фото: принтскрин видео.

В ночь на 30 июля во дворе сгорел автомобиль [видео]

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Ночью 30 июля 2020 года жители дома 53 по Петергофскому шоссе в Санкт-Петербурге проснулись от звуков взрыва и сильного запаха гари. Выглянув в окно, горожане увидели, что во дворе полыхает автомобиль. Машина горела на парковке, рядом с одной из парадных. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарную службу.

- Это объясняет ночной шухер с хлопками и сиренами, - отметила в социальной сети одна из местных жительниц.

Пожар попал на видео. На кадрах видно, что огонь охватил машину полностью, не оставив ей шанса на «выживание».

Вскоре к месту подъехала машина пожарных. Спасатели оперативно принялись тушить автомобиль. Однако по завершению, он него остался только обугленный корпус.

На данный момент по факту пожара автомобиля проводится проверка. Причины возгорания устанавливаются.

Автомобиль сгорел в ночь на 30 июля на Петергофском шоссе в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU