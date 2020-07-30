2020-07-30T08:47:22+03:00
Происшествия

Жилой дом затопило после ливня 29 июля в Санкт-Петербурге

Местные жители пожаловались на постоянную сырость в подвале
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка пожаловалась на потоп в доме после ливня 29 июляПетербурженка пожаловалась на потоп в доме после ливня 29 июляФото: СОЦСЕТИ
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Обильные ливни в Санкт-Петербурге не проходят бесследно. В городе затапливает не только дороги, но и дома. В ночь на четверг, 30 июля 2020 года, в социальной сети появилась жалоба от одной из жительниц дома 10, литера А, по улице Морской Пехоты. Женщина рассказала, что каждый раз после дождя у них затапливает подвал.

- Вот, что творится в парадной, - опубликовала женщина фотография.

На снимке весь пол парадной в воде, на лестнице видна сырость. По стенам уже побежали влажные пятна.

Уставшая от постоянных потопов женщина даже решила написать жалобу губернатору Северной столицы Александру Беглову, отправив ему сообщение в социальной сети.

Напомним, что дожди в Петербурге продержатся до конца недели. Сегодня и завтра, 30 и 31 июля, в городе ожидаются ливни, в субботу уже пройдут просто кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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