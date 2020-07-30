2020-07-30T09:15:39+03:00
Происшествия

Трое грабителей напали на водителя авто и угнали вместе с ним машину в Санкт-Петербурге

Мужчину посадили на пассажирское сиденье и увезли в неизвестном направлении
Лилия КОЗЛОВА
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Водителя "легковушки" похитили вместе с машиной в ПетербургеВодителя "легковушки" похитили вместе с машиной в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вечером с среду, 29 июля 2020 года, жители Санкт-Петербурга стали свидетелями похищения человека и угона автомобиля. Трое неизвестных мужчин напали на машину во Фрунзенском районе, побили стекла, после чего затолкали владельца авто на заднее сиденье и уехали вместе с ним. Свидетели произошедшего сразу же позвонили в полицию.

- По рассказам очевидцев, все произошло на пересечении улицы Пражской и проспекта Славы. Трое неизвестных напали на водителя автомобиля «Фольксваген Поло», - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Разбив стекло правой передней двери, они вытащили водителя, посадили его назад в машину и уехали в неизвестном направлении.

В настоящий момент полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску и задержанию похитителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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