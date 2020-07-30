Работника ломбарда разыскивают за кражу ювелирных изделий в Санкт-Петербурге

30 Июль 2020 2020-07-30T09:41:21+03:00

Мужчина забрал кольца и серьги из сейфа и скрылся

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже из ломбарда. Днем в среду, 29 июля 2020 года, по экстренному номеру 112 позвонил 50-летний индивидуальный предприниматель, владелец ломбарда, расположенного в доме 88 по улице Ленсовета. Он рассказал, что из сейфа пропали ювелирные изделия.

- Со слов мужчины, кража произошла с шести вечера 28 июля до трех часов дня 29 июля, пока его не было в ломбарде, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Под подозрение попал 48-летний мужчина, который работает приемщиком в ломбарде. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной отвественности за присвоение себе чужого имущества.

Сколько всего вор унес с собой ювелирных изделий, пока не уточняется. Хозяин ломбарда собирается провести опись и выяснить сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU