Работника ломбарда разыскивают за кражу ювелирных изделий в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже из ломбарда. Днем в среду, 29 июля 2020 года, по экстренному номеру 112 позвонил 50-летний индивидуальный предприниматель, владелец ломбарда, расположенного в доме 88 по улице Ленсовета. Он рассказал, что из сейфа пропали ювелирные изделия.
- Со слов мужчины, кража произошла с шести вечера 28 июля до трех часов дня 29 июля, пока его не было в ломбарде, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Под подозрение попал 48-летний мужчина, который работает приемщиком в ломбарде. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной отвественности за присвоение себе чужого имущества.
Сколько всего вор унес с собой ювелирных изделий, пока не уточняется. Хозяин ломбарда собирается провести опись и выяснить сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU