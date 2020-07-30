30 Июль 2020 2020-07-30T10:44:43+03:00

Более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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"КП-Петербург" продолжает следить за ситуацией с пандемией в городе. Так, по данным Смольного от четверга, 30 июля 2020 года, за последние сутки в Санкт-Петербурге еще более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 15357 человек. Под медицинским наблюдением находится 1050 человек. Из них 6 - в обсерваторе, 832 - на самоизоляции, 212 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также за последние сутки обработано 265 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 50 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU