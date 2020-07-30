2020-07-30T12:27:20+03:00
Общество

64 килограмма наркотиков и психотропов изъяли на Северо-Западной таможне

По итогам работы за первые полгода, возбуждено почти 100 уголовных дел
Петр КИБЕР
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Наркотики и психотропы чаще всего пытаются отправить почтой. Фото: СЗТУНаркотики и психотропы чаще всего пытаются отправить почтой. Фото: СЗТУ
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Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) подвело итоги работы за первые шесть месяцев 2020 года. В том числе ведомство отчиталось о многочисленных попытках контрабанды наркотиков, результатом которых стало изъятие больше 70 килограммов «зелья».

- 64 килограмма наркотических средств и психотропных веществ, а так же более 8 килограммов сильнодействующих веществ изъято сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни и таможнями региона в первом полугодии 2020 года, - сообщает пресс-служба СЗТУ.

Чаще всего мелкие партии запрещенных веществ пересылались почтой. А вот крупные партии наркотиков и психитропов пытались провезти через границу России в автомобилях.

Всего в отношении нарушителей было возбуждено 94 уголовных дела за контрабанду наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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