64 килограмма наркотиков и психотропов изъяли на Северо-Западной таможне
Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) подвело итоги работы за первые шесть месяцев 2020 года. В том числе ведомство отчиталось о многочисленных попытках контрабанды наркотиков, результатом которых стало изъятие больше 70 килограммов «зелья».
- 64 килограмма наркотических средств и психотропных веществ, а так же более 8 килограммов сильнодействующих веществ изъято сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни и таможнями региона в первом полугодии 2020 года, - сообщает пресс-служба СЗТУ.
Чаще всего мелкие партии запрещенных веществ пересылались почтой. А вот крупные партии наркотиков и психитропов пытались провезти через границу России в автомобилях.
Всего в отношении нарушителей было возбуждено 94 уголовных дела за контрабанду наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU