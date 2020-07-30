Петербуржца поощрят за поимку квартирного вора

30 Июль 2020 2020-07-30T12:56:09+03:00

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В Санкт-Петербурге МВД собирается поощрить местного жителя, который помог поймать вора. Героем стал Никита Калашников. Днем 27 июля 2020 года он оказался на месте вместе со своими друзьями. На этаже они увидели, как какой-то посторонний человек пытается взломать дверь. Не мешкая, Никита бросился задерживать негодяя.

- Мы приехали домой, поднимается на этаж и наблюдаем такую картину: два молодых человека пытаются вскрыть дверь. Они резко разворачиваются и начинают убегать. Я бросил пакеты и побежал за ними. Один из них упал на детской площадке, подвернул ногу и не смог быстро бежать, - рассказали Никита.

Вместе с другом парень задержал вора, который размахивал ножом. После приехала полиция и забрала «домушника».

Позднее хозяйка квартиры написала в полицию заявление о попытке кражи имущества на сумму не менее 500 тысяч рублей.

- Благодаря активной гражданской позиции петербуржца стало возможным не только предотвратить преступление, но и задержать подозреваемого на месте происшествия, - рассказали в МВД Петербурга.

Сейчас руководство главного управления полиции решает вопрос о поощрении героя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793483" frameborder="0"></iframe> Петербуржец поймал квартирного вора.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU