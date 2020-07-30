В петербургских школах введут уроки футбола

30 Июль 2020 2020-07-30T12:56:14+03:00

После успешного ЧМ-2018 в Петербурге будут развивать футбол вместе с УЕФА. Фото: Олег ЗОЛОТО

Это совместный проект с УЕФА по развитию спорта в городе

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В Петербургских школах появятся уроки футбола. Их введут в рамках программы по развитию спорта и физкультуры, совместного с УЕФА проекта. Впрочем, занятия будут дополнительными и необязательными.

- На первом этапе реализации проекта особое внимание будет обращено на детей дошкольного и школьного возраста. Планируется проводить для них ознакомительные спортивные фестивали, а также внеурочные «Уроки футбола» , - сообщает пресс-служба Смольного.

Также в рамках программы будут созданы проекты «Мини-футбол в школу» и «Школьная футбольная лига». В Лиге между собой будут соревноваться старшеклассники из разных учебных заведений.

Курировать пилотный проект будут представители УЕФА, Российского футбольного союза, Федерации футбола Санкт-Петербурга, а также чиновники смольного.

Целью проекта, который реализуется в трех регионах России, названа популяризация футбола и привлечение к занятию этим видом спорта как можно большего количества числа горожан всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU