В петербургских школах введут уроки футбола
В Петербургских школах появятся уроки футбола. Их введут в рамках программы по развитию спорта и физкультуры, совместного с УЕФА проекта. Впрочем, занятия будут дополнительными и необязательными.
- На первом этапе реализации проекта особое внимание будет обращено на детей дошкольного и школьного возраста. Планируется проводить для них ознакомительные спортивные фестивали, а также внеурочные «Уроки футбола» , - сообщает пресс-служба Смольного.
Также в рамках программы будут созданы проекты «Мини-футбол в школу» и «Школьная футбольная лига». В Лиге между собой будут соревноваться старшеклассники из разных учебных заведений.
Курировать пилотный проект будут представители УЕФА, Российского футбольного союза, Федерации футбола Санкт-Петербурга, а также чиновники смольного.
Целью проекта, который реализуется в трех регионах России, названа популяризация футбола и привлечение к занятию этим видом спорта как можно большего количества числа горожан всех возрастов.
ИСТОЧНИК KP.RU