2020-07-30T12:56:14+03:00
Общество

В петербургских школах введут уроки футбола

Это совместный проект с УЕФА по развитию спорта в городе
Петр КИБЕР
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После успешного ЧМ-2018 в Петербурге будут развивать футбол вместе с УЕФА.После успешного ЧМ-2018 в Петербурге будут развивать футбол вместе с УЕФА.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербургских школах появятся уроки футбола. Их введут в рамках программы по развитию спорта и физкультуры, совместного с УЕФА проекта. Впрочем, занятия будут дополнительными и необязательными.

- На первом этапе реализации проекта особое внимание будет обращено на детей дошкольного и школьного возраста. Планируется проводить для них ознакомительные спортивные фестивали, а также внеурочные «Уроки футбола» , - сообщает пресс-служба Смольного.

Также в рамках программы будут созданы проекты «Мини-футбол в школу» и «Школьная футбольная лига». В Лиге между собой будут соревноваться старшеклассники из разных учебных заведений.

Курировать пилотный проект будут представители УЕФА, Российского футбольного союза, Федерации футбола Санкт-Петербурга, а также чиновники смольного.

Целью проекта, который реализуется в трех регионах России, названа популяризация футбола и привлечение к занятию этим видом спорта как можно большего количества числа горожан всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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