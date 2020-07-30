2020-07-30T13:57:20+03:00
Происшествия

Блок газобетона рухнул на Выборгское шоссе, перекрыв движение

Дорожники Ленобласти за полчаса расчистили трассу
Лилия КОЗЛОВА
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На Выборгское шоссе рухнул блок газобетона / Фото: Дорожный комитет ЛенобластиНа Выборгское шоссе рухнул блок газобетона / Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Огромный блок газобетона рухнул на Выборгском шоссе в Ленинградской области. Днем в четверг, 30 июля 2020 года, незакрепленный блок на упал с проезжавшего большегруза на 26 километре региональной трассы Парголово — Огоньки во Всеволожском районе Ленобласти. Осколки разлетелись по всей проезжей части. Быстрая реакция дорожных служб уберегла водителей от аварий.

- Тяжесть блока была такова, что при ударе от растрескался и рассыпался сразу на несколько метров практически перегородив движение по одной из полос, - рассказали в дорожном комитете 47-го региона.

На место приехали дорожники, которые выставили знаки объезда и вручную убрали все крупные осколки. После этого дополнительно прошел трактор со щеткой, которая вычистила мелкую бетонную крошку. Времени на все работы потребовалось порядка получаса. Сейчас движение по шоссе полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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