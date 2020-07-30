Новый альбом рэпера Энди Картрайта выйдет посмертно

30 Июль 2020 2020-07-30T14:13:50+03:00

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Сегодня в Санкт-Петербурге новость номер один - смерть рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли в его квартире на Невском проспекте, 134. Известно, что там он проживал последнее время с женой Мариной и 2-летним ребенком. Именно супруга музыканта, как она призналась, и разрубила его тело после того, как нашла мертвым после передозировки. При этом друзья Энди в эту версию не верят. Говорят, пил, но не более. И до последнего работал над новым альбомом. Он выйдет уже посмертно, об этом "КП" - Петербург" сообщил основатель YouTube проекта Saint Cypher Александр Зиганшин.

- Хотел выпустить альбом с моим другом Артемом, - рассказывает Зиганшин о несбывшихся планах Энди. - Он висел у них с нового года, и вот - дописывали. Всю последнюю неделю Саша сидел дома и строил его, как он грамотно будет выглядеть. Скоро сами все услышите, он выйдет в любом случае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793490" frameborder="0"></iframe> Батл Энди Картрайта VS Giga1.

ИСТОЧНИК KP.RU