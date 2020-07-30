2020-07-30T14:13:34+03:00
Общество

Раскрепощенную девушку в нижнем белье заметили в Санкт-Петербурге

Очевидцам не понравилась обнаженка и они вызвали полицию [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Обнаженную девушку в нижнем белье и полотенце заметили в ПетербургеОбнаженную девушку в нижнем белье и полотенце заметили в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы заметили раскрепощенную девушку, которая прогуливалась в одном нижнем белье и оранжевом полотенце. Днем в четверг, 30 июля 2020 года, она гуляла рядом с автобусной остановкой, распахивая свое одеяние, показывая фигуру проезжающим водителям. Очевидцы решили снять ее на видео и вызвать полицию.

- Зачем сразу полицию вызывать? Может сначала спросить не нужна ли помощь? Если у нее все хорошо, то чего дергать полицию-то, - удивился один из комментаторов видео в социальной сети.

Другие тоже осудили автора видео, который решил натравить на даму стражей правопорядка. Некоторые подумали, что девушка купалась и у нее украли вещи. Другие предположили, что она просто гуляет, ведь на улице лето.

Девушка распахивала полотенце и показывала фигуру Фото: СОЦСЕТИ

Девушка распахивала полотенце и показывала фигуруФото: СОЦСЕТИ

Однако некоторые автомобилисты отметили, что девушка долго стояла у края дороги, распахнув полотенце.

- Может она была под чем-то, - предположил один из очевидцев.

Приехала ли на вызов полиция, очевидцы не сообщили.

Обнаженную девушку в полотенце заметили в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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