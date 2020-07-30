Движение по Гореловскому путепроводу откроют в ночь на пятницу, 31 июля

30 Июль 2020 2020-07-30T14:22:33+03:00

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Долгожданный подарок получат жители и, в первую очередь, автомобилисты Красносельского района Петербурга. Здесь, в ночь на пятницу, откроют для полноценного движения обновленный Гореловский путепровод, который перестраивали три года.

- В ночь с 30 на 31 июля состоится запуск движения по всем шести полосам Гореловского путепровода, это улучшит транспортную ситуацию в Красносельском районе, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас подрядчик завершает наводить красоту - проводить благоустройство и прочее.

Напомним, что двухполосный путепровод, который располагается в створе Красносельского шоссе и проспекта Ленина, был построен еще в 1949 году. В 2017-м началась реконструкция. Движение открывали очередями. Из-за стройки в этом месте регулярно собирались пробки. Теперь работы полностью завершены и все шесть полос отданы для движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU