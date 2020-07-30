Движение по Гореловскому путепроводу откроют в ночь на пятницу, 31 июля
Долгожданный подарок получат жители и, в первую очередь, автомобилисты Красносельского района Петербурга. Здесь, в ночь на пятницу, откроют для полноценного движения обновленный Гореловский путепровод, который перестраивали три года.
- В ночь с 30 на 31 июля состоится запуск движения по всем шести полосам Гореловского путепровода, это улучшит транспортную ситуацию в Красносельском районе, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Сейчас подрядчик завершает наводить красоту - проводить благоустройство и прочее.
Напомним, что двухполосный путепровод, который располагается в створе Красносельского шоссе и проспекта Ленина, был построен еще в 1949 году. В 2017-м началась реконструкция. Движение открывали очередями. Из-за стройки в этом месте регулярно собирались пробки. Теперь работы полностью завершены и все шесть полос отданы для движения транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU