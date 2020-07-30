Штормовое предупреждение объявлено 30 июля в Ленинградской области

30 Июль 2020 2020-07-30T14:35:31+03:00

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В Ленинградской области в четверг, 30 июля 2020 года, объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, грозы с ливнями накроют регион в ближайшие часы. Правда, зальет только некоторые районы области. Какие, не уточняется.

- 30 июля повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - предупредили в МЧС 47-го региона.

Спасатели посоветовали жителям области оставаться во время грозы дома, закрыть окна, двери, а также дымоход при его наличии. Не рекомендуется топить печь в это время, так как дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.

На открытой местности лучше отключить телефон и не использовать зонт. Прятаться под высокие одинокие деревья тоже нельзя. По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.

ИСТОЧНИК KP.RU