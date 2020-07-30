Движение по трассе "Кола" полностью перекроют 31 июля в Ленобласти

30 Июль 2020 2020-07-30T14:52:19+03:00

Ограничения будут действовать два часа из-за разводки моста через Свирь

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Внимание, автомобилисты. В пятницу, 31 июля 2020 года, планируется перекрытие движение по Мурманскому шоссе в районе Ленинградской области. В течение двух часов будет полностью остановлен проезд для автомобильного транспорта. Причиной станет разводка моста.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке яхты «Луга» представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещенный, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Поэтому будут изменения в движении поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU