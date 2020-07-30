2020-07-30T14:52:19+03:00
Общество

Движение по трассе "Кола" полностью перекроют 31 июля в Ленобласти

Ограничения будут действовать два часа из-за разводки моста через Свирь
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Трассу "Кола" перероют на два часа 31 июля из-за разводки моста / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Трассу "Кола" перероют на два часа 31 июля из-за разводки моста / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты. В пятницу, 31 июля 2020 года, планируется перекрытие движение по Мурманскому шоссе в районе Ленинградской области. В течение двух часов будет полностью остановлен проезд для автомобильного транспорта. Причиной станет разводка моста.

- В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке яхты «Луга» представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещенный, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Поэтому будут изменения в движении поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кудрово неизвестный с ружьем расстрелял трех человек
«Лахта Центр» начал служебную проверку после покорения башни руфером
Фото жены рэпера Энди Картрайта: Как выглядит 36-летняя Марина Кохал
Петербуржцам рассказали, как выбрать арбуз и дыню
Автобусные рейсы в Таллинн из Санкт-Петербурга возобновятся со 2 августа
ЕГЭ на 100 баллов сдали 55 школьников из Ленинградской области
9-летняя девочка рассказала о сексуальных домогательствах соседа по даче под Санкт-Петербургом
Движение по трассе "Кола" полностью перекроют 31 июля в Ленобласти
Могла постирать органы в машинке: появились странные подробности смерти рэпера Versus Battle Энди Картрайта
Штормовое предупреждение объявлено 30 июля в Ленинградской области
Движение по Гореловскому путепроводу откроют в ночь на пятницу, 31 июля
Новый альбом рэпера Энди Картрайта выйдет посмертно
Раскрепощенную девушку в нижнем белье заметили в Санкт-Петербурге
Блок газобетона рухнул на Выборгское шоссе, перекрыв движение
Комиссия по «авторским барам» начала работу в Санкт-Петербурге
Суд отправил под арест грабителя банка с Васильевского острова
Голову рэпера Энди Картрайта сравнили с фотографией в паспорте для опознания
Дело о смерти участника Versus Battle Энди Картрайта завели по статье «Убийство»
В петербургских школах введут уроки футбола
Петербуржца поощрят за поимку квартирного вора
64 килограмма наркотиков и психотропов изъяли на Северо-Западной таможне
Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
Депутат Госдумы предложил запретить писать об убийствах после волны расчленений в Санкт-Петербурге
Полиция заинтересовалась женщиной, избившей 11-летнюю девочку на детской площадке в Санкт-Петербурге
С 3 августа визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге начнет выдавать готовые паспорта