2020-07-30T15:17:17+03:00
Происшествия

9-летняя девочка рассказала о сексуальных домогательствах соседа по даче под Санкт-Петербургом

Подозреваемого растлителя малолетней разыскивает полиция
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец развращал 9-летнюю соседку по дачеПетербуржец развращал 9-летнюю соседку по дачеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Петродворцового района Санкт-Петербурга проверяет информацию о сексуальных домогательствах к маленькой девочке. Днем в среду, 29 июля 2020 года, в отдел стражей порядка обратилась 27-летняя женщина, работающая мастером производственного обучения в кулинарном колледже. Она рассказала о том, что ее дочь пожаловалась на развратные действия соседа по даче.

- Девятилетняя девочка рассказала матери, что 5 мая с 19:00 до 20:50 часов в садовом доме в СНТ «Макаровец», расположенном на соседнем участке по улице Витаминной, некий 43-летний мужчина совершил в отношении её развратные действия, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочка молчала долгое время, вероятно, боясь соседа или стесняясь того, что с ней произошло.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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