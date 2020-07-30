2020-07-30T15:47:19+03:00
Общество

ЕГЭ на 100 баллов сдали 55 школьников из Ленинградской области

Регион подвел предварительные итоги единого государственного экзамена
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти подвели итоги ЕГЭ 2020 годаВ Ленобласти подвели итоги ЕГЭ 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В четверг, 30 июля 2020 года, в Ленинградской области подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. Так, первый этап ЕГЭ сдали 13 751 человек, из них около 7% — выпускники прошлых лет.

- 55 ленинградцев получили 100 баллов по предметам, из них четверо получили максимальный балл по предмету «химия», - рассказали в администрации области.

В целом, как отмечают в регионе, средние балы по предметам в этом году выше, чем в прошлом: по русскому языку — 74,6, по математике — 59,48, по географии – 65,75, по информатике – 66,24, по обществознанию – 62,45, по физике – 58,41 и по литературе – 68,76. Однако результаты будут скорректированы после резервной сдачи.

В проведении основного этапа ЕГЭ участвовало 514 общественных наблюдателей. Два участника экзамена были удалены из-за нарушений правил проведения, пятеро не были допущены по состоянию здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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