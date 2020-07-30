ЕГЭ на 100 баллов сдали 55 школьников из Ленинградской области
В четверг, 30 июля 2020 года, в Ленинградской области подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. Так, первый этап ЕГЭ сдали 13 751 человек, из них около 7% — выпускники прошлых лет.
- 55 ленинградцев получили 100 баллов по предметам, из них четверо получили максимальный балл по предмету «химия», - рассказали в администрации области.
В целом, как отмечают в регионе, средние балы по предметам в этом году выше, чем в прошлом: по русскому языку — 74,6, по математике — 59,48, по географии – 65,75, по информатике – 66,24, по обществознанию – 62,45, по физике – 58,41 и по литературе – 68,76. Однако результаты будут скорректированы после резервной сдачи.
В проведении основного этапа ЕГЭ участвовало 514 общественных наблюдателей. Два участника экзамена были удалены из-за нарушений правил проведения, пятеро не были допущены по состоянию здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU