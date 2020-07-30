В Кудрово неизвестный с ружьем расстрелял трех человек
Полицейские Петербурга и Ленобалсти ищут неизвестного стрелка, который застрелил одного и ранил другого мужчину в Кудрово. Все произошло в ночь на 30 июля в лесополосе неподалеку от ТЦ МЕГА-Дыбенко.
- В 01:01 в дежурную часть поступило сообщение от 22-летнего мужчины о том, что он, с двумя друзьями, шел от метро «Улица Дыбенко» в сторону ТЦ МЕГА. В районе ж/д переезда они заметили среди деревьев силуэт мужчины, который внезапно начал стрелять, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Двое друзей убежали, а одного своего приятеля они потеряли из виду. при этом один из убежавших получил огнестрельное ранение в руку.
Вскоре на место примчался наряд полиции и скорая помощь. Все вместе пошли на место стрельбы и там нашли тело третьего молодого человека. Он получил ранение в область ребер и был уже мертв.
Сейчас ведутся поиски неизвестного стрелка, обстоятельства убийства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU