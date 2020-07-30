Гостиницы вошли в список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга
Гостиницы, в числе предприятий туризма, вошли в список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга. Инициативу выдвинул городской Комитет по развитию туризма, а Смольный идею поддержал.
- Сфера гостеприимства только недавно возобновила работу. По мере улучшения эпидемической ситуации и сокращения ограничительных мер эти предприятия заработают в полную силу. Но сейчас город должен поддержать их, - приводит слова губернатора Санкт-Петербурга его пресс-служба.
Попасть в список предприятий, претендующих на определенные меры поддержки от государства могут учреждения с численностью персонала не меньше 175 человек и выручкой от 850 миллионов рублей в год. Такие являются крупными налогоплательщиками и город будет им помогать.
Всего в петербургских гостиницах, отелях и хостелах имеется 43 тысячи номеров и более 105 тысяч койко-мест.
ИСТОЧНИК KP.RU