Гостиницы вошли в список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга

30 Июль 2020 2020-07-30T17:39:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Гостиницы, в числе предприятий туризма, вошли в список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга. Инициативу выдвинул городской Комитет по развитию туризма, а Смольный идею поддержал.

- Сфера гостеприимства только недавно возобновила работу. По мере улучшения эпидемической ситуации и сокращения ограничительных мер эти предприятия заработают в полную силу. Но сейчас город должен поддержать их, - приводит слова губернатора Санкт-Петербурга его пресс-служба.

Попасть в список предприятий, претендующих на определенные меры поддержки от государства могут учреждения с численностью персонала не меньше 175 человек и выручкой от 850 миллионов рублей в год. Такие являются крупными налогоплательщиками и город будет им помогать.

Всего в петербургских гостиницах, отелях и хостелах имеется 43 тысячи номеров и более 105 тысяч койко-мест.

ИСТОЧНИК KP.RU