Все билеты на первые авиарейсы в Турцию из Санкт-Петербурга уже раскуплены

30 Июль 2020 2020-07-30T18:13:49+03:00

На первые рейсы в Турцию из Пулково почти не осталось билетов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Петербуржцы раскупили почти все билеты на первые регулярные авиарейсы в Турцию. Регулярные полеты в Стамбул, а затем и другие города курортной страны должны начаться со 2 августа, а мест в самолетах уже почти нет.

- Загрузка первых рейсов из Санкт-Петербурга в Турцию близка к 100 процентам, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Причиной ажиотажа представители авиаперевозчика называют долгий запрет на полеты и отложенный спрос. Другими словами, горожане очень долго ждали, чтобы хоть куда-то улететь на заграничный отдых и ринулись за билетами как только появилась возможность.

Кроме того, через Петербург в Турцию решили отправиться жители всего Северо-Запада России, ведь кроме Пулково, улететь за границу модно лишь из Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.

Напомним, что виза в Турцию россиянам не нужна. Как и тест на коронавирус, но температуру по прилету проверят и, если что, госпитализируют.

ИСТОЧНИК KP.RU