Жена, расчленившая Энди Картрайта, на допросе в полиции заявила, что он был в депрессии
Следователи продолжают разбираться в истории с гибелью 30-летнего рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено в квартире дома 134 по Невскому проспекту (это доходный дом Р. И. Берштейна, - примеч.Авт.). Отрабатываются все версии случившегося, пока информации очень мало. Известно лишь, что 36-летняя гражданская жена Картрайта сама вызвала стражей порядка и созналась в содеянном. Но - важный момент - женщина уверяет, что до этого сожитель умер от передоза наркотиками. На допросе в полиции Марина дала такие показания: из-за коронавируса муж потерял заработок, впал в депрессию, так как содержать семью с 2-летним малышом и оплачивать двухкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга стало невозможно. После этого в парадной она стала замечать закладчиков, которые, по ее мнению, приходили именно к нему.
ТЕМА ДНЯ в Санкт-Расчлененске. Что не так в истории смерти петербургского рэпера Энди Картрайта
- Женщина говорит, что пришла домой и увидела в комнате мертвого супруга, рядом лежал шприц, который она выкинула, - сообщили источник "КП". - Чтобы никто не узнал истинную причину смерти рэпера, она решила избавиться от тела, а затем объявить о пропаже мужа.
Через четыре дня нервы Марины сдали: она позвонила адвокату и во всем чистосердечно призналась (что расчленяла тело мужа, - примеч.Авт.). Тот в свою очередь уже вызвал полицию. Если будет доказано, что Марина не причастна к смерти Энди, она может избежать уголовного расследования.
Были ли в организме Энди наркотики, будет известно завтра, когда СК сообщит о результатах экспресс-теста.
По факту смерти Энди Картрайта в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU
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