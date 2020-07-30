Жена, расчленившая Энди Картрайта, на допросе в полиции заявила, что он был в депрессии

30 Июль 2020 2020-07-30T19:33:09+03:00

Марина рассказала в полиции, что в последнее время ее муж был в депрессии. Фото: СОЦСЕТИ

Марину пока не арестовали, по делу о гибели рэпера она пока проходит как свидетель

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Следователи продолжают разбираться в истории с гибелью 30-летнего рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого было найдено в квартире дома 134 по Невскому проспекту (это доходный дом Р. И. Берштейна, - примеч.Авт.). Отрабатываются все версии случившегося, пока информации очень мало. Известно лишь, что 36-летняя гражданская жена Картрайта сама вызвала стражей порядка и созналась в содеянном. Но - важный момент - женщина уверяет, что до этого сожитель умер от передоза наркотиками. На допросе в полиции Марина дала такие показания: из-за коронавируса муж потерял заработок, впал в депрессию, так как содержать семью с 2-летним малышом и оплачивать двухкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга стало невозможно. После этого в парадной она стала замечать закладчиков, которые, по ее мнению, приходили именно к нему.

ТЕМА ДНЯ в Санкт-Расчлененске. Что не так в истории смерти петербургского рэпера Энди Картрайта 00:00 00:00

- Женщина говорит, что пришла домой и увидела в комнате мертвого супруга, рядом лежал шприц, который она выкинула, - сообщили источник "КП". - Чтобы никто не узнал истинную причину смерти рэпера, она решила избавиться от тела, а затем объявить о пропаже мужа.

Через четыре дня нервы Марины сдали: она позвонила адвокату и во всем чистосердечно призналась (что расчленяла тело мужа, - примеч.Авт.). Тот в свою очередь уже вызвал полицию. Если будет доказано, что Марина не причастна к смерти Энди, она может избежать уголовного расследования.

Были ли в организме Энди наркотики, будет известно завтра, когда СК сообщит о результатах экспресс-теста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793546" frameborder="0"></iframe> По факту смерти Энди Картрайта в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU