Петербургский участковый спас из воды женщину, которая упала в канал когда делала селфи

В центре Петербурга участковый спас упавшую в воду женщину. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургский полицейский спас жизнь туристке, которая едва не утонула в Крюковом канале. В беде женщина оказалась из-за увлечения селфи. Неудачная попытка сделать снимок привела к падению в воду.

- Около 22:30 29 июля в полицию Адмиралтейского района поступила информация о женщине, которая находится в воде на набережной Крюкова канала, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сведения передали всем патрульным нарядам. Услышал сигнал и Вячеслав Свяжин. Младший лейтенант полиции ехал в этот момент в машине со своими сослуживцами, которые с ним бросились на помощь утопающей.

Вытащить женщину с крутых берегов было бы не просто, но рядом наудачу оказались строители, которые дали раскладную лестницу. Ее спустили в реку и участковый, обвязавшись веревкой, достал туристку, которую уже тянул на дно тяжелый рюкзак.

Потерпевшую забрала машина скорой помощи. Сейчас жизнь 37-летней любительницы селфи вне опасности.