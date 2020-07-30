2020-07-30T18:58:01+03:00
Общество

Стало известно, в каком формате пройдет 1 сентября в школах Ленинградской области

Власти региона определились с началом нового учебного года
Петр КИБЕР
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Новый учебный год начнется в Ленинградской области в обычном режиме.Новый учебный год начнется в Ленинградской области в обычном режиме.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Ленинградской области определили, в каком формате в регионе пройдет День знаний. Неожиданных неприятностей удалось избежать и 1 сентября все школьники отстоят традиционные линейки, после чего усядутся за свои парты. Впервые за несколько месяцев.

- День знаний в Ленинградской области состоится в обычном режиме, пройдут линейки. Учебный год начнется в очном формате, - заявил глава комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

Надо сказать , что ранее Министерство образования России разрешило регионам провести обычные линейки по случаю 1 сентября, отталкиваясь от эпидемической ситуации. А поскольку в Ленобласти дела с нераспространением коронавируса обстоят неплохо, то было решено не оставлять детей на домашнем обучении и устроить им праздник.

Тем более, что это особенный день для 21 тысячи первоклашек, которые только выходят на свою долгую, школьную дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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