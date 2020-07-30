Чемпион России по боксу провел зарядку для всех желающих

30 Июль 2020 2020-07-30T19:37:43+03:00

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В четверг, 30 июля, чемпион России 2018 года, мастер спорта РФ международного класса, член сборной страны по боксу Алексей Мазур провел открытую тренировку. Занимался он в Пионерском сквере вместе с кандидатами на военную службу по контракту в Западный военный округ.

На открытом воздухе помимо будущих солдат-контрактников собрались и обычные поклонники спорта. Именитый боец поделился с парнями своими секретами мастерства, показал им различные техники удара и защиты. А заодно и проверил выносливость ребят. Как говорится, посмотрел: кто во что горазд.

Петербуржцам пришлось попыхтеть нехило. И отжимались, и подтягивались, и отрабатывали удары. Чего там только не было. Но от занятия все остались довольны. Еще бы! Когда в следующий раз удастся вот так поучиться у звезды бокса. Тем более бесплатно.

Напомним, что Алексей Мазур также участник Европейских игр 2019 года, бронзовый призер VII Всемирных военных игр в Китае, бронзовый призёр Чемпионатов России 2015 и 2017 годов рождения.

Петербуржцам пришлось попыхтеть нехило.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU