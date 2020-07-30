2020-07-30T20:09:48+03:00
Экономика

Бизнесмены Санкт-Петербурга получат новые меры поддержки

Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующий закон
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Санкт-Петербурга создали новый пакет мер поддержки бизнесменам, пострадавшим от пандемии коронавируса.Власти Санкт-Петербурга создали новый пакет мер поддержки бизнесменам, пострадавшим от пандемии коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга создали новый пакет мер поддержки бизнесменам, которые пострадали от ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Соответствующий закон уже подписал губернатор Александр Беглов. Теперь в список пострадавших включили предпринимателей из производственной и научно-исследовательской сферы. Для них снизят ставки налога по упрощенной схеме налогообложения.

Вдобавок для собственников объектов недвижимости установили новую льготу по налогу на имущество организаций – сумма налога за 2020 год снизится на величину, составляющую 50% суммы налога, исчисленного за 2-й квартал этого года. Ее рассчитают пропорционально доле площади объекта, переданной арендаторам, которые относятся к малому и среднему бизнесу и работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Но при этом требуется снижение им арендной платы на 50% и больше.

- Также налогоплательщик может не оплачивать авансовые платежи за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу. Но только в случае подачи соответствующего заявления в налоговой орган. При отсутствии такого заявления налогоплательщик может воспользоваться отсрочкой с последующей рассрочкой по уплате авансовых платежей, - добавляют в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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