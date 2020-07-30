2020-07-30T20:19:15+03:00
Общество

Результаты ЕГЭ 2020 в Ленинградской области: двум выпускникам аннулировали оценки из-за шпаргалок

А в целом ситуация хорошая - отличников в этом году намного больше
Ангелина ШАРЫПОВА
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Подведены предварительные итоги ЕГЭ 2020 в Ленинградской областиПодведены предварительные итоги ЕГЭ 2020 в Ленинградской областиФото: Артем КИЛЬКИН
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Несмотря на непривычные условия, связанные с пандемией, экзамены для школьников прошли успешно. Еще не все выпускники получили результаты ЕГЭ, но уже можно подводить предварительные итоги.

- Только пять человек не попали в первую волну сдачи из-за коронавируса, но для них были предусмотрены резервные дни. В самих пунктах проведения соблюдались все требования, чтобы избежать распространения вируса, - говорит председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Вынужденные нововведения никак не отразились на результатах выпускников. В этом помогли организация дистанционного обучения, дополнительных консультаций и качественная подготовка в течение всего года.

- Сейчас можно говорить только о предварительных результатах, но они уже показывают рост количества стобальников, их в этом году в Ленинградской области стало на десять человек больше, пятьдесят пять. Количество высокобальников тоже увеличилось. Такие результаты позволяют выпускникам уверенно выбирать желаемый вуз, - уточняет Сергей Тарасов.

Всего ЕГЭ 2020 в Ленинградской области сдавали 13 751 человек. Только двоих удалили с экзамена из-за шпаргалок. Но второй шанс пересдать у них будет только в следующем году.

Самой большой популярностью среди выпускников пользовался русский язык, так как является обязательным. Предварительный средний балл по нему – 75. Также многие выбрали профильную математику, но сдали ее не так хорошо, в среднем на 59 баллов. Экзамен по химии вызывал больше всего вопросов из-за сложности заданий, но и с ним в итоге многие справились, стобальников стало даже больше, чем в прошлом году.

- Реакция, которая так быстро разлетелась по интернету и СМИ была первой. Каких-то сильных изменений в заданиях не было, - эту ситуацию прокомментировала Вера Гребенщикова, учитель химии лицея №1 города Всеволожск. - Поменялись лишь формулировки. Выпускникам нужно было основательней готовиться и глубоко изучать предмет. Но результаты показывают, что все не так плохо, как обсуждалось.

Сергей Тарасов также сказал, что проведение ЕГЭ показало, что ситуация с коронавирусом стабильна. Это позволит провести 1 сентября в обычном режиме и начать учебный год в очном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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