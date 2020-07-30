Названы самые чистые и самые грязные реки Санкт-Петербурга в 2020 году

30 Июль 2020 2020-07-30T20:36:30+03:00

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Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга назвал самую чистую и саму грязную реку в городе. Дело в том, что специалисты закончили масштабную летнюю уборку всех водоемов, коих в 18 районах Северной столицы набралось 331. За 7 месяцев рабочие собрали и вывезли на утилизацию из акваторий 2 407 кубических метров мусора. Также с 1 июня покосили водной растительности на общей площади 2 806,3 тысячи «квадратов».

- Самыми грязными объектами этого года представители подрядной организации Комитета признают реки Охта и Лубья, а самой чистой остается Нева, - подводят итоги в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в зимний период мусор убирают вручную со льда с помощью выдвижных лестниц, багров и граблей. Летом же такое возможно только на водоемах, несудоходных реках и пересыхающих участках акватории. Там, где кораблям разрешено ходить, мусор убирают с помощью катеров и понтонов.

ИСТОЧНИК KP.RU