2020-07-30T21:56:16+03:00
Общество

60% населения Санкт-Петербурга хотят привить от гриппа до конца года

Это больше 3 миллионов человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Примерно 60% населения Санкт-Петербурга хотят привить от гриппа до конца 2020 года.Примерно 60% населения Санкт-Петербурга хотят привить от гриппа до конца 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Смольный планирует привить от гриппа примерно 60% населения Санкт-Петербурга. Вакцинацию хотят закончить до конца 2020 года. При этом в прошлом году охват прививками составил 55%. Об этом заявила начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По словам чиновницы, в рамках традиционного календаря прививок на 2020 год власти планировали охватить 2,7 млн горожан.

- Это около 50% нашего населения. Но добавим сюда вакцинацию по эпидемиологическим показателям. Как правило, прививка приобретается за счет средств бюджета города. И здесь еще дополнительно мы собирались привить процентов десять населения. В итоге хотим выйти на охват в 60%, - рассказала Соловьева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что за счет бюджетных денег власти закупят больше 117 тысяч вакцин против гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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