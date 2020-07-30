60% населения Санкт-Петербурга хотят привить от гриппа до конца года
Смольный планирует привить от гриппа примерно 60% населения Санкт-Петербурга. Вакцинацию хотят закончить до конца 2020 года. При этом в прошлом году охват прививками составил 55%. Об этом заявила начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.
По словам чиновницы, в рамках традиционного календаря прививок на 2020 год власти планировали охватить 2,7 млн горожан.
- Это около 50% нашего населения. Но добавим сюда вакцинацию по эпидемиологическим показателям. Как правило, прививка приобретается за счет средств бюджета города. И здесь еще дополнительно мы собирались привить процентов десять населения. В итоге хотим выйти на охват в 60%, - рассказала Соловьева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».
Добавим, что за счет бюджетных денег власти закупят больше 117 тысяч вакцин против гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU