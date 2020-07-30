2020-07-30T23:06:26+03:00
Происшествия

Строители наткнулись на мину в подвале дома в переулке Матвеева

8 человек тут же выбежали из здания и позвонили в полицию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Рабочие обнаружили мину при строительных работах в подвале дома в Адмиралтейском районе. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛОРабочие обнаружили мину при строительных работах в подвале дома в Адмиралтейском районе. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
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Строители обнаружили мину времен Великой Отечественной войны в подвале одного из домов в переулке Матвеева, что находится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Рабочие проводили там ремонт и никак не ожидали подобного «сюрприза». Строительные работы тут же свернули, и 8 человек оперативно выбежали на улицу от греха подальше. Дальше дело оставалось за малым – позвонить в службу 112.

- К находке прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии, которые обследовали предмет и установили, что это минометная мина калибром 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны. Снаряд находился в состоянии сильной коррозии и представлял опасность для окружающих, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Боеприпас быстро увезли из подвала на специализированный полигон, где его и уничтожили в полной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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