2020-07-31T00:00:24+03:00
Происшествия

Очевидцы сняли на видео массовую драку на Кадетской линии В.О.

Группа из 12 человек не могла что-то поделить, а затем драчунов разняла полиция [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Массовая разборка произошла ночью 30 июля на Кадетской линии В.О. в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_todayМассовая разборка произошла ночью 30 июля на Кадетской линии В.О. в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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Житель одного из домов на Кадетской линии Васильевского острова снял на видео массовую драку ночных гуляк и опубликовал запись в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». До жесткого кровопролития не дошло, однако самые буйные личности успели и пнуть друг друга и отвесить бодрящий панч по лицу.

- Разборки на Кадетской линии В.О. закончились приездом полиции. Суть конфликта мне не ясна, - рассказывает очевидец.

Судя по нескольким видео, в разборке приняли участие 12 человек. Конфликтовали как женщины, так и мужчины. Комментаторы думают, что все драчуны были изрядно подвыпившими. В самые агрессивные моменты люди выбегали на проезжую часть и занимали практически обе полосы движения, но никого из них, к счастью, не сбили. Помимо одной машины полицейских на место прибыла «скорая». Конфликт решили благодаря вмешательству сотрудников МВД, и местные жители смогли наконец-то заснуть, а не шорохаться от криков.

Массовая драка произошла на Кадетской линии В.О. в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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