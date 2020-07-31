2020-07-31T01:24:13+03:00
Общество

Религиозным организациям Санкт-Петербурга выделят субсидию в 116 млн рублей

Деньги пойдут на сохранение объектов культурного наследия города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов поручил выделить 116 млн рублей на поддержку культурных объектов в Санкт-ПетербургеАлександр Беглов поручил выделить 116 млн рублей на поддержку культурных объектов в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Александр Беглов распорядился выделить религиозным организациям города субсидию в 116 миллионов и 562 тысячи рублей. Соответствующее постановление уже подписано и опубликовано на сайте Смольного. Деньги пойдут на сохранение объектов культурного наследия, которые находятся в собственности организаций.

- Полученные средства можно направить на консервацию здания, на ремонт и реставрацию памятника или ансамбля, на приспособление объекта культурного наследия для современного использования в части работ по его инженерному укреплению, а также на услуги по техническому и авторскому надзору за проведением работ по сохранению объекта, - поясняют в пресс-службе Смольного.

Напомним, эти субсидии выделяют в Северной столице с 2016 года. Шансы получить деньги абсолютно равны для всех религиозных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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