Водитель «Киа» задним ходом сбил на «зебре» 80-летнюю петербурженку

31 Июль 2020 2020-07-31T02:04:50+03:00

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«Киа Рио» наехал на 80-летнюю пенсионерку на проспекте Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Жесткое ДТП произошло 30 июля около 17:00 возле корпуса №4 дома №54. Известно, что пожилая женщина шла по «зебре», как вдруг на нее наехал водитель иномарки. Причем он двигался, что странно, задним ходом. От удара бабушку отбросило на асфальт, и она получила серьезные травмы.

- По предварительной информации, 25-летний водитель «Киа Рио» двигался задним ходом и наехал на женщину в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшей на вид 80-85 лет. Ее личность сейчас устанавливается. Пенсионерку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что невнимательный водитель иномарки в ДТП никак не пострадал, как и его авто.

ИСТОЧНИК KP.RU