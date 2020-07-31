2020-07-31T07:47:22+03:00
Общество

Сотни мусульман собрались у мечети на Петроградской стороне в честь Курбан-Байрама

Несмотря на пандемию, верующие не соблюдают социальную дистанцию [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В честь Курбан-Байрам сотни мусульман собрались у мечети в ПетербургеВ честь Курбан-Байрам сотни мусульман собрались у мечети в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Рано утром в пятницу, 31 июля 2020 года, сотни мусульман пришли к стенам Соборной Мечети рядом с «Горьковской» в Санкт-Петербурге, чтобы отметить один из главных религиозных праздников Курбан-Байрам. Праздничный намаз начался в 4:30 часов утра. И несмотря на такое раннее время и сложную эпидемиологическую обстановку, толпы верующих сплотились вокруг храма.

- В связи с сохранением эпидемиологической сложной обстановки в городе , а также во избежание заражения вирусом рекомендуем оставаться дома и воспользоваться электронными возможностями прослушивания чтения Корана и праздничной проповеди из Санкт-Петербургской Соборной мечети, - отметили в главной мечети города.

На молитве в этом году меньше чем обычно людей из-за эпидемии коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

На молитве в этом году меньше чем обычно людей из-за эпидемии коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН

Также в правилах предусматриваются правила по социальной дистанции во время молитвы. Расстояние между верующими должно быть не менее 1,5 метра, все должны пользоваться защитными масками. Однако из-за обилия желающих принять участие в утреннем намазе, расстояние между молящимися все же не очень большое. Но людей действительно меньше, чем бывает обычно в этот праздник.

Курбан-Байрам – исламский праздник жертвоприношения. Но в городе проводить этот обряд строго запрещено.

- Для заказа забоя животных созданы удобные, альтернативные возможности в Ленинградской области, не выезжая из дома можно заказать обряд жертвоприношения и мясо доставят до дома, - напомнили в мечети.

Мусульмане собрались у мечети в Санкт-Петербурге в честь праздника Курбан-Байрам 31 июля 2020 года.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17-летняя девушка выпала с 4 этажа заброшенного дома, когда делала селфи
Больше 17 тысяч петербуржцев сутки обследовано на коронавирус за последние
Пенсионер две недели насиловал продавщицу в отеле в центре Санкт-Петербурга
Мужчина с рыжей бородой убил парня и подстрелил его друга в Кудрово
Спасатели нашли 83-летнего деда спустя два дня поисков в лесу Ленинградской области
Движение транспорта закроют 2 августа из-за полумарафона в Санкт-Петербурге
Бойцовый пес задрал собаку во время прогулки в Санкт-Петербурге
Парень перевернулся на каршеринге и сбежал с места ДТП в Санкт-Петербурге
Холодно, ветрено и сыро 31 июля в Санкт-Петербурге
Сотни мусульман собрались у мечети на Петроградской стороне в честь Курбан-Байрама
Водитель «Киа» задним ходом сбил на «зебре» 80-летнюю петербурженку
Религиозным организациям Санкт-Петербурга выделят субсидию в 116 млн рублей
Вместе с «наливайками» в Санкт-Петербурге закроют и «разливухи»
Очевидцы сняли на видео массовую драку на Кадетской линии В.О.
Шарики с веселящим газом в Санкт-Петербурге могут окончательно запретить