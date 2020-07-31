Сотни мусульман собрались у мечети на Петроградской стороне в честь Курбан-Байрама

31 Июль 2020 2020-07-31T07:47:22+03:00

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Рано утром в пятницу, 31 июля 2020 года, сотни мусульман пришли к стенам Соборной Мечети рядом с «Горьковской» в Санкт-Петербурге, чтобы отметить один из главных религиозных праздников Курбан-Байрам. Праздничный намаз начался в 4:30 часов утра. И несмотря на такое раннее время и сложную эпидемиологическую обстановку, толпы верующих сплотились вокруг храма.

- В связи с сохранением эпидемиологической сложной обстановки в городе , а также во избежание заражения вирусом рекомендуем оставаться дома и воспользоваться электронными возможностями прослушивания чтения Корана и праздничной проповеди из Санкт-Петербургской Соборной мечети, - отметили в главной мечети города.

На молитве в этом году меньше чем обычно людей из-за эпидемии коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН

Также в правилах предусматриваются правила по социальной дистанции во время молитвы. Расстояние между верующими должно быть не менее 1,5 метра, все должны пользоваться защитными масками. Однако из-за обилия желающих принять участие в утреннем намазе, расстояние между молящимися все же не очень большое. Но людей действительно меньше, чем бывает обычно в этот праздник.

Курбан-Байрам – исламский праздник жертвоприношения. Но в городе проводить этот обряд строго запрещено.

- Для заказа забоя животных созданы удобные, альтернативные возможности в Ленинградской области, не выезжая из дома можно заказать обряд жертвоприношения и мясо доставят до дома, - напомнили в мечети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793609" frameborder="0"></iframe> Мусульмане собрались у мечети в Санкт-Петербурге в честь праздника Курбан-Байрам 31 июля 2020 года.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU