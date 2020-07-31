2020-07-31T07:59:59+03:00
Общество

Холодно, ветрено и сыро 31 июля в Санкт-Петербурге

Погоду в городе определяет тыловая часть циклонического вихря
Лилия КОЗЛОВА
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Дождливо и ветрено будет 31 июля в ПетербургеДождливо и ветрено будет 31 июля в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Жара снова ушла из Санкт-Петербурга и на смену ей пришли холод, ветер и сырость. Так, в пятницу, 31 июля 2020 года, погода в Северной столице будет пасмурной, небо над городом серое, а солнце, возможно, выглянет из-за плотной пелены облаков только к вечеру.

- Сегодня, 31 июля, метеорологические условия в Северной столице продолжат определяться тыловой, холодной частью циклонического вихря, центр которого переместится в районы Коми. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, - рассказала ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня не высокая – в Петербурге плюс 17-19 градусов, в Ленинградской области от 15 до 20 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Зато обойдется без мощных ливней и гроз.

Впереди выходные, которые тоже не принесут теплой погоды. Ожидаются кратковременные дожди, а температура не выше 20-21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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