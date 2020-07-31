Парень перевернулся на каршеринге и сбежал с места ДТП в Санкт-Петербурге

31 Июль 2020 2020-07-31T08:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной водитель каршеринга сбежал с места ДТП в Санкт-Петербурге. Утром в пятницу, 31 июля 2020 года, пара горожан стали свидетелями серьезной аварии. Парень на арендованном автомобиле не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на крышу. Однако водитель остался жив и здоров.

- Молодой человек в голубой куртке вылез и сбежал, - рассказали очевидцы.

Свидетели успели снять на видео момент, как водитель каршеринга выбирается через окно перевернутой машины и уходит. К нему на помощь поспешили очевидцы, однако тот не стал разбираться с ними в ситуации.

Как именно произошла авария, а также где, не уточняется. На данный момент автомобиль разбитый автомобиль продолжает лежать на месте аварии.

Водитель каршеринга сбежал с места ДТП в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU