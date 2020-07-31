2020-07-31T08:44:04+03:00
Происшествия

Бойцовый пес задрал собаку во время прогулки в Санкт-Петербурге

Хозяева, валяясь по земле, безуспешно пытались разнять озверевших животных [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Бойцовая собака жестко задрала пса во время прогулки в ПетербургеБойцовая собака жестко задрала пса во время прогулки в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Житель Девяткино, что в Санкт-Петербурге, стал свидетелем жесткого нападения собаки а другого пса. Вечером в четверг, 30 июля 2020 года, мужчина и женщина выгуливали своих питомцев, когда бойцовая собака, принадлежащая первому, сдавила челюсти на втором хвостатом и стала истошно его раздирать.

- Мужик и дама выгуливали собак без намордников. Итог на видео. Мелкий песель уехал в ветклинику, - рассказал очевидец в социальной сети.

На кадрах видно, как большой пес бойцовой породы рычит и держит мертвой хваткой вторую собаку поменьше. Хозяева пытаются разнять животных, однако безуспешно. Собака ни в какую не отпускает свою жертву, несмотря на усилия хозяина, который, валяясь на земле, пытается разжать челюсти своему любимцу.

- Выглядит как гейм агрессия, атакующая собака не чувствует ничего - трясет жертву, получая удовольствие от процесса, челюсти не разжать, не стряхнуть. Владелец этого пса, выводящий такое животное без намордника, крайне безответственный человек, слов нет, - заметили комментаторы видео.

Какого характера получила раны пострадавшая собака, не уточняется.

Жесткая драка собак в Петербурге 30 июля .

ИСТОЧНИК KP.RU

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